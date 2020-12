Beautiful, anticipazioni di mercoledì 2 dicembre: Quinn vuole impedire al figlio Wyatt di sposare Sally

02 dicembre 2020 a

a

a

Torna come ogni giorno l'appuntamento con Beautiful su Canale5, a partire dalle 13,45. Nella puntata di mercoledì 2 dicembre in primo piano Katie, ancora grave in ospedale. La sua insufficienza renale sarebbe il frutto degli effetti collaterali dei farmaci antirigetto, ormai obsoleti, che assume da anni. Ora si cerca un donatore per il trapianto e tra i donatori compatibili c'è ovviamente anche la nipote Flo, in rotta con la famiglia.

Beautiful Usa, dalla bambola sosia di Hope al tradimenti di Spencer

Quest'ultima intanto è tornata a lavorare al Bikini, e apprende da Sally che Wyatt ha chiesto proprio alla giovane Spectra di sposarlo. Il fidanzamento di Wyatt viene accolto da Quinn con sorpresa e contrarietà. La madre dello Spencer di certo non resterà a guardare e farà di tutto per impedire il matrimonio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.