Amici 20, Arianna rischia l'eliminazione e in lacrime chiama la madre: "Figlia mia, devi essere più umile" | Video

01 dicembre 2020 a

a

a

Momento davvero duro da superare per Arianna Gianfelici, la cantante messa in discussione ad Amici 20 dal suo insegnante Rudy Zerbi, che l'ha accusata di scarso impegno. La maglia della scuola per la ragazza resta ancora in sospeso in attesa di una decisione, intanto lei recrimina con se stessa, delusa dal suo comportamento. In casetta scoppiano le lacrime, e così Arianna decide di telefonare alla madre.

Qui il pianto si trasforma e diventa determinazione: "Giuro che se avrò una seconda possibilità la sfrutterò al 200 per cento", ha affermato a sua mamma. Quest'ultima al termine della telefonata le dà un consiglio prezioso: "Mi raccomando, devi essere il più umile possibile", ha sottolineato. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le decisioni di Rudy Zerbi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.