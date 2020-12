L'Eredità, Massimo Cannoletta punta sulla Ripresa e trionfa nella Ghigliottina. Il bottino vola a 202.500 euro

01 dicembre 2020 a

Nuovo exploit per Massimo Cannoletta a L'Eredità, il programma preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Nella puntata di martedì 1 dicembre il super campione si è ovviamente riconfermato durante il quiz (sembra facile ma in realtà non lo è per nulla), poi ha arricchito il suo bottino vincendo nel gioco finale de La Ghigliottina. Le parole erano Gioco, Borsa, Fase, Operatore, Macchina.

Il divulgatore culturale di Lecce giocava per un montepremi di 17.500. Dopo un complesso ma efficace ragionamento, Cannoletta ha rivelato la sua soluzione, "Ripresa, e spero che sia di buon auspicio per tutta Italia questa parola", ha detto il campione. Flavio Insinna non ha potuto far altro che accodarsi all'appello di Massimo, proclamando il suo ennesimo trionfo. Con questa vittoria nella Ghigliottina, Cannoletta sfonda il muro dei 200.000 euro, arrivando a quota 202.500. E il super campione proseguirà la sua corsa anche mercoledì 2 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45.

