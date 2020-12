Amici 20, Serena convince anche la Celentano. Ma Lorella Cuccarini difende ancora Rosa, Martina e Riccardo | Video

01 dicembre 2020 a

Una minaccia per i tre ballerini della professoressa Lorella Cuccarini ad Amici 20. L'aspirante concorrente Serena infatti nel casting di ballo ha ottenuto il semaforo verde da tutte e tre le insegnanti (compresa l'esigentissima Alessandra Celentano). Il video dei casting da wittytv.it.

Casting

Ma il sì di Lorella avrebbe potuto provocare la sostituzione di uno dei tre ballerini, vale a dire Martina, Rosa e Riccardo. La Cuccarini ha incontrato così i tre mettendoli comunque in guardia da eventuali prossime sfide e motivarli ad impegnarsi di più.

"Serena è forse una ballerina già formata, ma io per ora non vi voglio sostituire, voglio ancora lavorare con voi e darvi fiducia", ha spiegato Lorella ai tre allievi.

Lorella Cuccarini con i suoi tre ballerini

Rinfrancati Riccardo e Rosa sono tornati in casetta, mentre Martina si è intrattenuta con la Cuccarini: "Devi stare bene per poter lavorare in questa scuola - ha sottolineato l'insegnante - ci sono ritmi di lavoro importanti, tu sei esile e non puoi saltare i pasti". Vedremo se Martina sarà spronata a seguire le linee guida di Lorella.

