Grande Fratello Vip 5, a Pomeriggio5 la rivelazione di Maria Teresa Ruta: "Quando ho fatto l'amore in un sarcofago" | Video

Clamorosa rivelazione di Maria Teresa Ruta durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 5. La giornalista e conduttrice, al nuovo entrato Cristiano Malgioglio, ha infatti raccontato una singolare esperienza vissuta in Egitto, quando ha fatto l'amore in un sarcofago. Il racconto è stato ripreso da Pomeriggio5 e mandato in onda nella puntata di martedì 1 dicembre.

La Ruta confessava divertita la vicenda, con Malgioglio letteralmente sorpreso: "Ho scoperto una Maria Teresa che non mi sarei mai immaginato", ha detto il cantante. In studio senza parole Barbara D'Urso, anche se la sua amica Patrizia Rossetti ha confermato tutto. "Me lo ha raccontato una volta, è successo con il suo attuale compagno, Roberto", ha ribadito. Insomma, Maria Teresa Ruta dimostra di essere come al solito un vulcano.

