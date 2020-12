Amici 20, Arianna a rischio eliminazione: lei piange disperata in casetta. Ma forse avrà l'ultima chance | Video

01 dicembre 2020 a

Arianna Gianfelici protagonista nel daytime di martedì 1 dicembre di Amici 20. Nella puntata in onda dalle 19 su Italia1 infatti spazio alla situazione della cantante, a rischio eliminazione dopo la sorta di ammutinamento nei confronti del suo insegnante Rudy Zerbi. Quest'ultimo è rimasto a dir poco infastidito dopo che la ragazza ha rifiutato di lavorare sui pezzi da lui suggeriti per concentrarsi sull'inedito. Come se non bastasse anche il vocal coach ha fatto presente delle lamentele continue di Arianna. Zerbi ha sospeso il giudizio e lei in casetta si è lasciata andare a un pianto disperato.

Martedì 1 dicembre se ne saprà qualcosa in più. La sensazione è che la ragazza andrà quasi certamente in sfida nella puntata di sabato 5 dicembre, anche se non è da escludere nemmeno l'eliminazione immediata. Appuntamento su Italia1 dalle 19.

