Uomini e donne, Gemma conferma le accuse a Sabina e Maria. Anche Biagio sta con la Galgani | Video

01 dicembre 2020 a

a

a

Subito clima infuocato a Uomini e donne, nella puntata in onda su Canale5 di martedì 1 dicembre. Gemma Galgani infatti è tornata sulla bomba lanciata lunedì 30, quando ha accusato le corteggiatrici di Biagio, Sabina e Maria, di conoscersi e di essere complici proprio per prendersi gioco del cavaliere.

"Confermo tutto, sono due grandi opportuniste", ha ribadito la dama. "Mi dicevano bugiarda, ma che fanno. Imitano Tina?", ha commentato ancora la Galgani.

Al rientro in studio anche Biagio sottoscrive la tesi di Gemma: "Avete preso in giro tutti, a me, Gemma e a Maria De Filippi - ha sottolineato - vi siete approfittate della mia bontà". Ma Sabina e Maria continuano a negare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.