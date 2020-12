Il Paradiso delle signore, anticipazioni di martedì 1 dicembre: Federico si chiarisce con Luciano ma non perdona la madre

01 dicembre 2020 a

Altra puntata su Rai1 de Il Paradiso delle signore, in onda dalle 15,55. Nell'episodio di martedì 1 dicembre Armando è preoccupato per Marcello. Il capo magazziniere è insospettito dal nervosismo del Barbieri, profondamente turbato dall'incontro con il Mantovano. Intanto Luciano, grazie all'intervento di Vittorio, riesce a chiarirsi con Federico.

Il ragazzo non è però ancora disposto a perdonare sua madre. Al Paradiso invece procedono i preparativi per l'evento in onore di Sant'Ambrogio, patrono di Milano e protettore delle api e dell'apicoltura. Pietro e Rocco hanno il compito di costruire un'urna a forma di arnia mentre Laura dovrà realizzare delle caramelle al miele.

