Uomini e donne, anticipazioni martedì 1 dicembre: Gemma bacia Maurizio e Valentina si infuria. Marianna vira su Gianluca

Puntata come sempre avvincente quella di Uomini e donne, in onda su Canale5 dalle 14,45. Nella puntata di martedì 1 dicembre protagonista è Gemma Galgani, che sembra abbia dedicato uno speciale balletto registrato dal cellulare al tronista Maurizio. Tra i due sarebbe scattato pure un bacio. E così Valentina, l'altra giovane corteggiatrice di Maurizio, sarebbe intenzionata a chiudere la frequentazione. "Non riesco a sopportare un bacio a una donna che ha l'età di mia madre", avrebbe affermato.

Uomini e Donne, Lucrezia torna per Armando. Mentre ballano occhiolino di Roberta

Si passa poi alle vicende di Gianluca e Marianna. Quest'ultima infatti pare abbia deciso di terminare la conoscenza con Armando Incarnato, concentrandosi dunque solo su Gianluca. Appuntamento su Canale5 dalle 14,45. Siamo sicuri che in studio ne accadranno come al solito delle belle.

