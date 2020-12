Moira Orfei, gioielli all'asta per salvare il circo. Il caso a Storie Italiane: "Non potevamo vendere gli animali" | Video

01 dicembre 2020 a

La pandemia da Covid ha messo in crisi tante aziende in Italia e non solo. Tra queste non manca ovviamente il circo, che sta vivendo un periodo di grande difficoltà. E così, per cercare di far fronte alla crisi e per salvare l'attività, sono stati messi all'asta i gioielli di Moira Orfei.

In collegamento hanno spiegato le motivazioni di questa decisione il figlio Stefano e sua moglie Brigitta Boccoli: "In realtà non è stata una scelta nostra, ma semplicemente un rispettare il volere di Moira - ha affermato Brigitta Boccoli - non potevamo vendere gli animali dopo che Moira li ha amati e lo stesso Stefano ci è cresciuto. E poi chi li avrebbe comprati, chi li avrebbe accuditi. Speriamo che ora questa scelta possa servire a qualcosa e che soprattutto il 2021 porti a una nuova ripartenza".

