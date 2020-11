L'Eredità, Massimo Cannoletta sfiora la vincita record di tutti i tempi: ma nella Ghigliottina si perde nel Pubblico

30 novembre 2020 a

Massimo Cannoletta non finisce mai di stupire. Nella puntata di lunedì 30 novembre de L'Eredità in onda come sempre su Rai1 e condotta da Flavio Insinna, il super campione - una volta confermato il titolo per l'ennesima volta sbarazzandosi della concorrenza - ha avuto un percorso netto alla Ghigliottina, difendendo la base di partenza del montepremi da 180.000 euro.

L'Eredità, Massimo Cannoletta incassa ancora: bottino a 185.000 euro. Ghigliottina vinta grazie ai Tiromancino

Il gioco finale vedeva le parole Favore, Vendita, Telefono, Verde e Parlare. Il divulgatore culturale di Lecce ha scritto la parola Camera. Ma stavolta, nonostante il "percorso netto", come definito da Insinna, Cannoletta ha steccato. La soluzione infatti era Pubblico. Un'occasione persa quindi per il super campione comunque da elogiare. In caso di successo infatti il divulgatore si sarebbe aggiudicato un montepremi totale di 365.000 euro, che avrebbe rappresentato la vincita record di tutti i tempi a L'Eredità. Ma Cannoletta ci riproverà già da martedì 1 dicembre, sempre su Rai1 dalle 18,45.

