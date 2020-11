Uomini e donne, Davide cambia idea: feeling con Valeria. Ma per l'esterna sceglie ancora Beatrice | Video

30 novembre 2020 a

a

a

Continuano i dubbi di Davide Donadei a Uomini e donne. Nella puntata di lunedì 30 novembre su Canale5 il tronista ha infatti messo al centro dello studio l'ultima arrivata Valeria, che sembra tuttavia aver fatto colpo su Davide, anche se quest'ultimo è rimasto cauto.

"Mi piace in determinate cose, la vedo più vicina a me. Ora sto cercando di metterla in pari con le altre due", ha spiegato riferendosi a Chiara e Beatrice. Frasi che hanno mandato su tutte le furie soprattutto Chiara, finita però ai margini nel gradimento di Donadei. Questo il video ripreso dal sito wittytv.

Davide cambia idea

Davide poi si lascia scappare la dichiarazione: "La mia preferenza è cambiata", anche se quando si tratta di scegliere chi portare in esterna, la scelta ricade ancora su Beatrice, la ragazza che al momento pare sempre la favorita per quanto riguarda la decisione finale.

Il ballo tuttavia è con Valeria. Insomma, Donadei prova a destreggiarsi, anche se ormai il cerchio si stringe sempre di più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.