Uomini e donne, Gemma rivela: "Sabina e Maria già si conoscono e sono complici". Caos in studio, Tina attacca la Galgani | Video

30 novembre 2020 a

Caos totale a Uomini e donne durante la puntata di lunedì 30 novembre su Canale5. Tutto è partito da una frase di Gemma Galgani, che all'improvviso lancia una vera e propria bomba: "Sabina e Maria sono d'accordo, si conoscono da tempo e fanno il loro gioco, sono complici e prendono in giro Biagio", ha affermato la dama, veterana della trasmissione. Apriti cielo. Le due donne si sono scagliate contro di lei, con Sabina che rivolgendosi a Maria De Filippi ha detto: "Questa cosa non la posso accettare". "Io al massimo le do qualche caramellina", ha affermato la corteggiatrice Maria.

Gemma contro tutte

A questo punto in studio tuttavia è scoppiata la bagarre, con Gianni Sperti che ha azzardato: "Dalla reazione sembra una cosa vera", ha sottolineato. E Gemma ha rincarato la dose: "Posso anche portare le prove". Ed è qui che la storica rivale di Gemma, Tina Cipollari, ha attaccato la Galgani: "Hai fatto delle accuse chiare, le prove le devi portare per forza, non può finire ora a tarallucci e vino". Il tutto tra l'incredulità generale, tra risatine e arrabbiature.

