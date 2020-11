Ascolti tv domenica 29 novembre, Vite in fuga su Rai1 vince la serata: Fabio Fazio batte ancora Barbara D'Urso

30 novembre 2020 a

a

a

Domina ancora la fiction di Rai1 nel prime time di domenica 29 novembre. La serie Vite in fuga vince la serata con 4.484.000 telespettatori nel primo episodio pari al 16,82% di share e 4.168.000 con il 19,62% nel secondo. Secondo gradino del podio per Che tempo che fa su Rai3 che ha ottenuto 2.846.000 telespettatori (share del 10,51%) seguito, al terzo posto, da Live Non è la D’Urso che su Canale5 è stato visto da 2.472.000 telespettatori con uno share dell’8,88%.

Fuori dal podio, su Italia1 il film World War Z è stato seguito da 1.535.000 telespettatori (share del 6,19%) mentre su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti ha ottenuto nella prima parte 1.432.000 telespettatori e uno share del 5,28% e 1.011.000 spettatori con il 7% nella seconda. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha registrato 1.314.000 telespettatori e uno share del 4,71% e a seguire Ncis New Orleans ne ha conquistati 1.211.000 con il 4,6%. Su Rete4 Il film Johnny Stecchino è stato seguito da 814.000 telespettatori pari a uno share del 3,61%. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con I delitti del BarLume seguito da 529.000 telespettatori (share del 2,1%) e Nove con Stevanin Non ricordo di averle uccise che ha totalizzato 352.000 telespettatori e uno share dell’1,3%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.