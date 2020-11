Uomini e donne, anticipazioni 30 novembre: Davide esce con Chiara e accusa Valeria. Armando e Lucrezia litigano per il vino

30 novembre 2020 a

Continuano le storie e le polemiche a Uomini e donne, il people show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale5 dalle 14,45. Nella puntata di lunedì 30 novembre riflettori puntati su Davide Donadei. Il tronista ha portato fuori Chiara, ma ha preferito lasciare a casa Beatrice per vivere l’esterna con l’altra corteggiatrice senza pressioni. Niente esterna per Valeria, accusata da Davide - il quale ha origliato una conversazione di Giorgio, corteggiatore di Sophie - di essersi scambiata degli sguardi proprio con lo stesso Giorgio.

Valeria entra in studio piuttosto arrabbiata e dichiara di non conoscere Giorgio. Alla fine la ragazza esce dallo studio senza che Davide faccia nulla per trattenerla. Spazio pure ad Armando e Lucrezia, che sono andati a mangiare a un self service. La mancanza di vino tuttavia ha portato alla discussione: lei lo ha chiesto a un addetto alla reception ed è andata a comprarlo con lui. Il cavaliere però non ha affatto gradito il gesto e la polemica è proseguita in studio.

