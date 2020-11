Beautiful, anticipazioni di lunedì 30 novembre: Sally e Wyatt presto sposi. Katie in ospedale, è grave

30 novembre 2020 a

Non finiscono mai i colpi di scena a Beautiful, la soap opera che tiene incollati milioni di spettatori in onda tutti i giorni su Canale5 dalle 13,45. Nella puntata in onda lunedì 30 novembre, Wyatt e Sally sono di nuovo una coppia a tutti gli effetti e fanno l’amore per celebrare il loro fidanzamento. La ragazza ha infatti accettato la proposta di matrimonio del figlio di Bill Spencer.

Quest'ultimo tuttavia non sta vivendo un periodo felice, visto che si trova in ospedale al capezzale di Katie, mentre attende di avere una diagnosi circa il malore della Logan. La donna ha una insufficienza renale e dovrà sottoporsi a un trapianto per continuare a vivere.

