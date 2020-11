Marina La Rosa a Domenica Live: "Picchiata dal mio ex a 16 anni, per giustificarmi a casa mi facevo graffiare dai gatti" | Video

29 novembre 2020 a

a

a

Marina La Rosa si è raccontata a cuore aperto da Barbara D'Urso nella puntata di Domenica Live, in onda su Canale5 domenica 29 novembre. L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha infatti rivelato le violenze subite a 16 anni da uno dei suoi ex fidanzati.

"Era un violento, mi picchiava - ha affermato Marina - ma io tendevo a giustificarlo a me stessa e ai miei genitori. Capitava che io avessi del sangue in faccia e quindi quando tornavo a casa mia madre mi chiedeva cosa fosse successo. A volte andavo a cercare dei gatti randagi nella spazzatura per farmi graffiare, e inventavo delle scuse. Quindi una volta cadevo, una volta andavo a sbattere, un'altra volta mi graffiavano i gatti. Questo proprio per giustificare l'altro". Per fortuna un rapporto terminato ben presto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.