L'Eredità, Massimo Cannoletta a Da noi a ruota libera: "Finalmente posso rispondere senza paura di essere eliminato"

Massimo Cannoletta ormai super star della televisione. Il divulgatore culturale e super campione de L'Eredità, il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna, è intervenuto come ospite insieme al conduttore e attore nella trasmissione Da noi a ruota libera, presentata da Francesca Fialdini. "Finalmente posso rispondere a delle domande senza la paura di essere eliminato", ha scherzato subito Cannoletta.

L'Eredità, Massimo Cannoletta non si ferma più. Il campione vince l'Anello alla Ghigliottina: il bottino sale 168.750 euro

L'intervista è poi andata avanti, con la Fialdini che ha chiesto cosa succeda dopo la puntata de L'Eredità: "Lui conta i soldi", ha affermato Insinna. "In realtà - ha aggiunto il padrone di casa del quiz - lui si interroga anche quando non indovina alla Ghigliottina. La cosa sorprendente è come viene salutato dagli altri concorrenti, onorati di aver giocato contro di lui".

