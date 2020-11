Domenica In, Ornella Vanoni a Giovanna Botteri: "Mi piaci, ti hanno attaccata perché ti lasci i capelli bianchi. Che vergogna"

29 novembre 2020 a

Ornella Vanoni scatenata a Domenica In. Nella puntata di domenica 29 novembre la cantante è stata ospite in collegamento telefonico e nonostante alcuni problemi tecnici, si è lasciata andare a confidenze che riguardano la sua vita e la sua carriera, visto che negli ultimi giorni è uscito pure il suo nuovo album, a 86 anni: "E' un inno alla vita, Mara", ha affermato la Vanoni.

Che poi ha dato vita a un simpatico siparietto con la giornalista Giovanna Botteri, ospite in studio da Mara Venier: "Voglio salutare la Botteri, mi piace tantissimo come donna - ha spiegato - la attaccano perché ha i capelli bianchi, che vergogna. Una persona invecchia, che c'è di male, non possiamo mica ridiventare biondi. Ah, per carità". Uno sfogo a tutti gli effetti che ha suscitato l'apprezzamento della stessa Botteri e di Mara Venier.

