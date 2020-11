Stasera in tv 28 novembre, su Rai2 le serie americane di S.W.A.T., Criminal minds e Blue Bloods: le anticipazioni

28 novembre 2020 a

Serie tv americane in prima serata sabato 28 novembre su Rai2. Dalle 21,05 un episodio di S.W.A.T. 3, poi a seguire Criminal Minds (quindicesima e ultima stagione) e il debutto della decima stagione di Blue Bloods. Si inizia dunque con S.W.A.T., 17esima puntata della terza stagione, intitolata Hotel La: qui si riuniscono quattro leader di bande diverse. La S.W.A.T., in collaborazione con la Divisione Crimini, decide d’intervenire. Luca non può ancora agire sul campo ed aiuta come coordinatore esterno..

Nella quinta puntata della 15esima stagione di Criminal Minds, intitolata Fratelli: con il rapimento di un padre e di sua figlia, torna alla ribalta una vecchia nemica della B.A.U. con alcune richieste specifiche per il Dottor Reid. Infiine Blue Bloods, con la prima puntata della decima stagione, dal titolo Sotto mentite spoglie: una ragazza, che dichiara di essere figlia di Lenny Ross, viene arrestata per possesso di sostanze stupefacenti. Frank vorrebbe aiutare il suo vecchio amico, ma scopre che la ragazza ha mentito.

