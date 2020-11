Ascolti tv venerdì 27 novembre, The Voice senior vince la serata: share superiore anche a Tale e Quale show

28 novembre 2020 a

E' ancora il programma di Rai1 a vincere la serata degli ascolti di venerdì 27 novembre. The Voice senior infatti mette a segno uno share del 19,8% con 4.483.000 spettatori, eguagliando più o meno i dati d’ascolto della finale di Tale e Quale show quando il programma condotto da Carlo Conti, la scorsa settimana, ha realizzato il 19,5% di share con 4.490.000 spettatori. Su Canale5, invece, la seconda stagione della serie Il silenzio dell’acqua totalizza l’11,3% di share con 2.603.000 spettatori. Su Rai2, restando nella fascia del prime time, per la serie televisiva The Rookie 1.325.000 spettatori con il 4,8% di share nella prima parte, e 1.383.000 spettatori con il 5,5% di share nella seconda. Su Rete4 per Quarto Grado, che ha mandato in onda un drammatico scambio di messaggi sul caso Genovese, gli spettatori sono stati 1.353.000 e lo share pari al 6,83%.

Su Italia1 il programma Freedom Oltre il confine è stato visto da 1.133.000 con il 4,09% nella presentazione, e da 1.347.000 spettatori con il 6,2% di share nel prosieguo. Su La7 Propaganda Live ha convinto 1.064.187 spettatori con uno share pari al 5,36%. Su Rai3 Titolo V in flessione: 530.000 spettatori e share del 2,3% (contro 625.000 e il 2,7% della scorsa settimana). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti cattura l’attenzione di 420.000 spettatori con l’1,8% di share. E a chiudere in bellezza il cerchio della prima serata è Fratelli di Crozza sul Nove: 1.814.000 spettatori e share par al 6,8%.

