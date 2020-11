Rai1, torna Affari tuoi ma non ci sarà Flavio Insinna: il gioco dei pacchi sarà condotto da Carlo Conti

28 novembre 2020 a

Affari tuoi tornerà a fine dicembre o a inizio gennaio 2021 su Rai1, ma cambierà conduttore rispetto alle ultime edizioni. Non ci sarà infatti Flavio Insinna, nonostante il successo de L'Eredità. Il conduttore e attore infatti paga le polemiche emerse in seguito ai fuori onda trasmessi da Striscia la Notizia, nei quali Insinna maltrattava i partecipanti al gioco dei pacchi.

Servizi che avevano suscitato lo sdegno da parte del buon Flavio, ripartito alla grande tuttavia con L'Eredità. Quest'ultima andrà avanti con lui, mentre per Affari tuoi ci sarà quasi certamente Carlo Conti, una garanzia per la Rai. Dopo il boom di Tale e quale show, vedremo come Conti se la caverà nel celeberrimo gioco dei pacchi, che andrà in onda per sei sabati di fila, subito dopo il tg1, dalle 20,30 alle 22 circa. Siamo certi che il presentatore fiorentino non avrà problemi ad adattarsi al nuovo format.

