Stasera in tv 27 novembre, su Canale5 prima puntata de Il silenzio dell'acqua 2: anticipazioni e trailer | Video

27 novembre 2020 a

a

a

Torna la serialità originale italiana in prima serata su Canale5. Dalle 21,40 infatti venerdì 27 novembre andrà in onda la prima puntata della fiction Il silenzio dell'acqua 2, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti protagonisti. La trama prende il via da una notte in cui il vicequestore Luisa Ferrari (Ambra Angiolini) trova, sul ciglio della strada per Castelmarciano, la piccola Giulia (Jessica Claudia Paun), una bambina di sei anni febbricitante. Luisa stava tornando nel piccolo borgo per partecipare alla festa del collega Andrea Baldini (Giorgio Pasotti), in procinto di trasferirsi alla Omicidi di Trieste. Il ritrovamento della bambina apre però un caso di duplice omicidio. Sara, la madre della piccola, e Luca Livorani, il fratello di Giulia, vengono infatti trovati morti nella loro abitazione.

Il primo ad essere ascoltato è Rocco (Giulio Corso), ex marito di Sara e padre dei suoi figli. L’uomo, un pugile a fine carriera che frequenta una palestra gestita dal suo amico Sergio (Andrea Gherpelli), rivela subito un temperamento aggressivo e la difficoltà di prendersi cura della figlia. Il padre Salvatore (Alessandro Cremona) però gli offre un alibi per la sera del delitto. Ma ci sono altre piste da seguire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.