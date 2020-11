Amici 20, anticipazioni lunedì 23 novembre: esame per Kika, Letizia e Giulio. Il verdetto del giudice Arisa

23 novembre 2020 a

Torna Amici 20 con il daytime su Italia1 in onda lunedì 23 novembre come al solito dalle 19. Dopo la puntata di sabato 21 nel corso della quale sono stati confermati tutti gli allievi - nonostante qualche brivido per Arianna viste le perplessità sul suo conto da parte di Rudy Zerbi - si entra nel vivo della selezione.

Per quanto riguarda il canto saranno Kika, Letizia e Giulio a cercare di sfruttare l'occasione concessa loro da Arisa. I tre sono chiamati a gestire il proprio banco e mostrarsi in tutto il loro splendore davanti alla neo maestra di canto. Vedremo se saranno in grado.

Dalle prime anticipazioni sembra che Arisa possa alla fine confermare i tre cantanti, ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Nei giorni scorsi è stata Kika ad avere i riflettori puntati addosso, con la lettera arrivata da parte dei suoi familiari, orgogliosi per la sua formazione autonoma nel canto. Ora un esame per scacciare tutte le sue insicurezze.

