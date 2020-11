Ascolti tv domenica 22 novembre, Vite in fuga vince la serata: Fazio supera di misura la D'Urso. Bene Non è l'Arena

23 novembre 2020 a

a

a

Successo di serata, come peraltro prevedibile, per Vite in fuga. La fiction di Rai1 parte e vince gli ascolti della prima serata di domenica 22 novembre, ottenendo 4.375.000 telespettatori e il 16,04% di share nel primo episodio, e 3.853.000 e il 17,77% nel secondo. Su Rai3 Che tempo che fa ha totalizzato 2.779.000 telespettatori e il 10,05% e, a seguire, Che tempo che fa Il tavolo ne ha conquistati 1.397.000 pari al 7,45%. Su Canale5 Live Non è la D’Urso è stato visto da 2.124.000 telespettatori pari al 12,57%.

La paura di essere scoperti e l'amore: stasera torna Vite in fuga

La7 si è piazzata subito fuori dal podio con Non è l’Arena, vista da 1.593.000 telespettatori pari al 5,68% di share nella prima parte, e da 1.178.000 (7,61%) nella seconda, tallonata da Italia1 che con Jurassic World ha registrato 1.530.000 telespettatori e il 6,32% di share. Su Rai2 Ncis Los Angeles ha totalizzato 1.275.000 telespettatori e il 4,43% e a seguire Ncis New Orleans 991.000 e il 3,71% di share. Su Rete4 Pari e dispari ha interessato 891.000 telespettatori con il 3,79% di share mentre Tv8 con Masterchef Italia ne ha ottenuti 724.000 pari al 3,27%. Chiude la classifica Nove con Sirene che ha registrato l’1,18% con 304.000 telespettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.