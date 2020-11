Programmi tv più attivi sui social, ancora in vetta Che tempo che fa: sul podio Grande Fratello Vip e X Factor | Video

11 novembre 2020 a

Oltre agli ascolti, ottimi, anche un riconoscimento via social. Che tempo che fa infatti si mantiene saldamente in vetta alla classifica di ottobre del successo sui social dei programmi tv, realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee. Confermate anche le altre due posizioni sul podio con Grande fratello Vip secondo e X Factor terzo. La trasmissione su Rai3 di Fabio Fazio ha provocato 8,8 milioni di interazioni e 18,3 milioni di video views, il GfV ha avuto 7,6 milioni di interazioni ma incassa ben 80 milioni di video views, X Factor a sua volta può vantare 51,4 milioni di video views ma solo 4 milioni di interazioni.

Che tempo che fa poi colloca ben sei post, tutti ospitati da Facebook, nella specifica top ten di Sensemakers, occupando i primi due posti con l’addio a Sean Connery (247.477 interazioni) ed il messaggio di Tiziano Ferro sulla musica nella sua vita (185.123 interazioni). Nella classifica generale ai tre programmi di testa seguono, in quest’ordine, Ballando con le stelle, Le Iene, Il collegio, Uomini e donne, Verissimo, Temptation island, Doc - Nelle tue mani, Tu si que vales.

