Stasera in tv 28 ottobre, sul Nove torna L'Assedio di Daria Bignardi: ospiti e anticipazioni

Torna L'Assedio stasera in tv, 28 novembre, su canale Nove in prima serata, inizio alle ore 21.15. Programma come sempre visibile anche in Live streaming su Dplay. Chi saranno gli ospiti di Daria Bignardi? Annunciata la partecipazione di Alessandro Barbero, storico, diventato star di Youtube. Ci saranno anche lo scrittore Mauro Corona e la conduttrice e giornalista Benedetta Parodi. Parteciperanno alla trasmissione anche Daniela Lucangeli, psicologa esperta di disturbi dell’apprendimento e sarà Selvaggia Lucarelli che insieme a Daria Bignardi, commenterà i principali fatti di attualità politica e sociale del Paese. Lucio Corsi e la sua band porteranno la loro musica e il loro mondo di boschi fiabeschi e glam rock nello studio de L’Assedio.

