Stasera in tv 29 ottobre, su Rai Storia Per la fede e per il trono: l'ultimo dei Valois. Enrico IV re di Francia

29 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 29 ottobre, dalle ore 21.10 su Rai Storia nuovo appuntamento con " a.C.d.C. Per la fede e per il trono". La puntata è dedicata all'ultimo dei Valois. L'introduzione è del professor Alessandro Barbero. Siamo a metà del 1500 ed Enrico III re di Francia non ha eredi. E' morto anche suo fratello Francesco. Ma la mamma, Caterina de' Medici (nel dipinto sopra), è più che determinata: vuole che suo figlio non sia l'ultimo sovrano della dinastia dei Valois. E quindi chiede che la corona venga affidata a Enrico di Navarra che però è protestante. Le rivolte scuotono il Paese ed Enrico III è vittima di una congiura. Morente, designa come suo successore proprio Enrico di Navarra che si converte al cattolicesimo e viene incoronato come Enrico IV, re di Francia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.