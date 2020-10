Stasera in tv 27 ottobre, su Italia 1 tornano Le Iene: servizio da un reparto Covid di malattie infettive | Video

27 ottobre 2020 a

Stasera in tv, martedì 27 ottobre, su Italia 1 torna l'appuntamento con Le Iene, inizio alle ore 21.10. Tra i servizi che si annunciano più interessanti c'è quello della nuova emergenza Covid. Cosa accade negli ospedali davanti alla seconda ondata del virus? Alessandro Politi è entrato direttamente nel reparto Covid dell'ospedale di Padova per raccontare, giorno per giorno, come si combatte il Covid 19.

Il servizio si annuncia particolarmente intenso. Politi ha tra l'altro rischiato, visto che si è introdotto nel reparto considerato il massimo concentrato di potenzialità infettiva. Ovviamente non solo Covid. Come al solito a presentare la puntata Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, accompagnati dalla Gialappa’s Band.

