Stasera in tv 26 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film Monte Walsh, Il nome della giustizia con Tom Selleck e Isabella Rossellini. La trama

Stasera in tv 26 ottobre, in seconda serata su Rai Movie è in programma il film dal titolo Monte Walsh, il nome della giustizia. Pellicola western del 2003, produzione negli Usa, inizio alle ore 23.30. Regia di Simon Wincer. Del cast fanno parte Tom Selleck, Isabella Rossellini, Keith Carradine, George Eads, Robert Carradine, Barry Corbin, James Gammon. La trama. Monte Walsh e il suo amico Chet vivono un inverno difficile, dovendo tenere a bada il bestiame. Quando tornano in città scoprono che il ranch per il quale hanno lavorato è stato venduto. E per loro inizia una nuova vita che cambia completamente di nuovo con l'arrivo della ferrovia.

