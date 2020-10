Stasera in tv 26 ottobre, su Rai Movie il film E poi lo chiamarono il Magnifico con Terence Hill. La trama

26 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 26 ottobre, su Rai Movie è in programma in prima serata il film dal titolo E poi lo chiamarono il Magnifico, inizio alle ore 21.10. Western del 1972, produzione di Italia, Jugoslavia e Francia. Sulla sedia di regista siede E.B. Clucher, mentre del cast fanno parte Terence Hill, Gregory Walcott, Harry Carey, Enzo Fiermonte. La trama. Thomas è stato educato in Inghilterra e quando arriva nel selvaggio West, il problema è che sembra troppo una brava persona. Non gira armato e per muoversi preferisce la bicicletta al cavallo. Ma alla fine è costretto a cedere e impara ad usare la pistola per il cuore della bella Candida.

