Grey's Anatomy stasera in tv 26 ottobre su La7. Due gli episodi, Meredith finisce a processo. La trama

Stasera in tv, lunedì 26 ottobre, su La7 torna Grey's Anatomy, la serie dedicata alla dottoressa più amata degli Stati Uniti. Siamo alla stagione numero 16 e dalle ore 21.15 due sono gli episodi in programma. Il primo è La mia occasione e racconta il processo che deve subire proprio Meredith: riuscirà a mantenere la sua licenzia medica? Ovviamente non manca il colpo di scena, proprio quando Meredith entra in aula. Il secondo episodio invece è Andiamo tutti al bar. Meredith torna in ospedale e viene festeggiata per il suo rientro. Come primo caso si ritrova davanti una bambina con una massa tra le costole. A fine episodio si ritrovano tutti davanti al bar. Accade ogni volta che c'è una tragedia.

