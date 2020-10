Stasera in tv 26 ottobre, su Italia 1 il film Jack Ryan, l'iniziazione. La trama

26 ottobre 2020 a

Jack Ryan, l'iniziazione è il titolo del film in programma stasera in tv, 26 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. E' una pellicola thriller, produzione americana del 2014, diretta dal regista Kenneth Branagh. Tra gli interpreti principali Chris Pine, Kenneth Branagh, Keira Knightley, Kevin Costner, Peter Andersson, Nonso Anozie. Jack entra a far parte della Cia. Viene reclutato per indagare su una vicenda di terrorismo finanziario. Ma quando diventa chiaro che c'è chi sta minacciando addirittura di affondare l'economia americana, è costretto a raggiungere Mosca. E' qui che Jack deve affrontare il capo dell'intrigo internazionale. Non sarà facile.

