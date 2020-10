Stasera in tv 26 ottobre, su Rai Premium il thriller La Porta Rossa. La trama

26 ottobre 2020 a

Stasera in tv 26 ottobre, in seconda serata su Rai Premium, va in onda il thriller dal titolo La Porta Rossa a partire dalle ore 23.50. Regia di Carmine Elia, vede tra gli interpreti Gabriella Pession, Lino Guanciale, Antonio Gerardi, Valentina Romani. Ambientato a Trieste da una idea di Carlo Lucarelli, il thriller racconta la storia del commissario Cagliostro. Il protagonista è un dirigente di polizia che nonostante sia stato ucciso resta sulla terra come fantasma. Indaga proprio sul suo omicidio e cerca di aiutare la moglie che è in pericolo. C'è soltanto una ragazza che riesce a comunicare con lui.

