Stasera in tv lunedì 26 ottobre, su Rai Premium c'è Tale e quale show

26 ottobre 2020 a

A Tale e quale show non si sfugge. Quello che è uno dei programmi più attesi e più amati della televisione di Stato italiana, va in onda anche in replica. Stasera in tv, 26 ottobre, è Rai Premium a presentare l'ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti e che è già andato in onda sulla rete ammiraglia della Rai. L'appuntamento è alle ore 21.20 e sarà possibile ammirare di nuovo le imitazioni che sono state portate sul palco dai concorrenti che si sfidano proponendo le interpretazioni di cantanti e cantautori famosi non solo in Italia ma in tutto il mondo.

