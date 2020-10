Stasera in tv 23 ottobre, su Rai Premium serata dedicata alle fiction: L'Allieva e Io ti cercherò. Le puntate

23 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 23 ottobre, su Rai Premium la serata è dedicata alla replica delle fiction della Rai. Si comincia alle ore 21.15. E' in programma la puntata de L'Allieva 3 dal titolo Il bersaglio. Immediatamente dopo, alle ore 22.10, ancora un episodio della stessa serie, Il ritratto. Sono rispettivamente la quinta e la sesta puntata della terza stagione della apprezzata serie della televisione di Stato. In seguito, a partire dalle ore 23.55, è annunciato il terzo episodio della prima stagione de Io ti cercherò con Alessandro Gassmann: Il cercatore. In mezzo è prevista dai palinsesti Allora In Onda - Marco Polo.

