Stasera in tv 23 ottobre, su La7 c'è Propaganda Live: ospiti e anticipazioni. C'è anche Daniele De Rossi

Torna Propaganda Live questa sera, 23 ottobre, su La7. Inizio alle ore 21.15 per il programma condotto da Diego Bianchi detto Zoro. E come al solito diversi e importanti gli ospiti in studio. La produzione ha annunciato via social chi parteciperà questa sera allo show, oltre a quelli che sono i protagonisti di tutte le settimane, come Makkox che affianca Zoro alla guida della trasmissione. Intanto ci sarà Daniele De Rossi, ex capitano della Roma. Insieme a lui il professore e critico d'arte Achille Bonito Oliva, gli attori Valerio Aprea e Andrea Pennacchi. Ci sara anche Raiz, il frontman degli Almamegretta.

