Stasera in tv 23 ottobre, su Italia 1 Freedom oltre il confine. Ecco dove ci porta Roberto Giacobbo. Le anticipazioni

Freedom oltre il confine torna stasera in tv, 23 ottobre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Come al solito puntata particolarmente ricca e ovviamente condotta da Roberto Giacobbo. Prima tappa a Torino alla scoperta dei segreti della dinastia dei Savoia. Poi un volo fino a New York dove Giacobbo andrà alla scoperta dell’Empire State Building, per oltre quarant'anni l'edificio più alto del mondo, costruito in soli 18 mesi. Servizio di approfondimento sui vigili del fuoco e sul loro prezioso contributo alla sicurezza dei cittadini, poi in Toscana a Bagni di Lucca nel museo dell'Impossibile. Nel Lazio, invece, visita al Parco di Bomarzo, unico nel suo genere tra statue giganti, draghi, elefanti e orchi. Infine l'Egitto. Come fece nel 2500 avanti Cristo una donna a diventare addirittura faraone ed a regnare per ben venti anni?

