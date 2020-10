Uomini e donne, oggi 23 ottobre puntata di fine settimana: ancora riflettori su Gemma Galgani? Le anticipazioni

23 ottobre 2020 a

Uomini e donne, nuovo appuntamento con la trasmissione condotta da Maria De Filippi, oggi 23 ottobre 2020. Cosa accadrà durante la puntata di fine settimana? Secondo i rumors ancora una volta riflettori su Gemma Galgani. La signora torinese vuole continuare ad essere al centro dell'attenzione e potrebbe anche accettare il corteggiamento di ulteriori cavalieri. Spunta anche Rosario che potrebbe regalare soddisfazioni a Gemma. Intanto dopo la sfilata maschile, spazio dedicato al triangolo composto da Roberta, Michele e Carlotta. Ma se andrà in onda la puntata registrata il 9 ottobre, ci dovrebbe essere spazio anche per l'arrivo in studio di un nuovo tronista. Questo stando almeno alle anticipazioni del portale NewsUeD. Vedremo tutto ciò?

