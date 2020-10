L'aria che tira non va in onda: controlli sanitari nella trasmissione di Myrta Merlino. Sospetto Covid?

23 ottobre 2020 a

Allarme Covid anche a L'aria che tira, la trasmissione mattutina di La7. La puntata del 23 ottobre è saltata. Il programma condotto da Myrta Merlino non è andato in onda. Sarebbe dovuto iniziare alle ore 11, invece Coffee Break è andato avanti sino alle 11.30. Poi la produzione ha emesso un comunicato ufficiale che lascia intendere che potrebbe esserci un sospetto caso di Covid all'interno della redazione o degli operatori. Nel tweet si legge così: "Questa mattina L’ Aria che tira non sarà in onda per permettere i dovuti controlli sanitari. Torniamo prestissimo!". I controlli sanitari in questa fase fanno inevitabilmente pensare al virus.

