Stasera in tv giovedì 22 ottobre, su Rai Premium la replica di Tale e quale show

Stasera in tv giovedì 22 ottobre, su Rai Premium in prima serata a partire dalle ore 21.20, va in onda la replica della puntata di Tale e quale show, giunto ormai alla sua decima edizione. Regia di Maurizio Pagnussat, conduzione di Carlo Conti, è uno dei programmi più amati e più seguiti della televisione di Stato che, appunto, arriva a proporlo anche in replica. Appassionante sfida musicale: il pubblico assiste alle incredibili trasformazioni degli artisti in gara che prendono le sembianze di famosi cantanti e cantautori nazionali e internazionali. Si esibiscono dal vivo, calandosi nei loro panni con numeri che spesso lasciano davvero a bocca aperta.

