Stasera in tv 22 ottobre, su Rai Movie in seconda serata il film In Bruges la coscienza dell'assassino. La trama

In Bruges la coscienza dell'assassino, è il titolo del film in programma stasera in tv su Rai Movie, in seconda serata, con inizio alle ore 23.05. Commedia del 2008, produzione inglese, vede alla regia Martin McDonagh, mentre del ricco cast fanno parte Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Jeremie Renier, Clemence Poesy, Peter Dinklage, Elizabeth Berrington, Rudy Blomme. La trama. Ray e Ken sono due assassini su commissione. Si rifugiano nella tranquilla città d'arte fiamminga dopo che è andata storta l'ultima missione, l'omicidio di un prete, che ha causato la morte di un bambino. In Ray cresce il senso di colpa. Poi arriva l'ordine del boss che cambia ancora le cose.

