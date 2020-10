Stasera in tv 22 ottobre, su Rai Movie il film Il segreto. La trama

22 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv 22 ottobre, su Rai Movie a partire dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Il segreto. Pellicola drammatica del 2016, produzione irlandese, vede alla regia Jim Sheridan, mentre del cast fanno parte Rooney Mara, Eric Bana, Vanessa Redgrave. La trama. Roseanne è una donna particolarmente anziana. Ha trascorso oltre cinquant'anni della sua difficile vita rinchiusa in un manicomio. Tutto a causa di un drammatico evento che era avvenuto nel suo passato. Ma durante gli anni vissuti all'interno dell'istituto, la donna ha affidato i suoi ricordi ad alcuni scritti dove racconta anche la morte del figlio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.