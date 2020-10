Stasera 22 ottobre in tv su Rai 3, il film Tonya: la vita della grande pattinatrice. La trama

22 ottobre 2020 a

Stasera in tv, 22 ottobre, su Rai 3 è in programma il film dal titolo Tonya. E' una biografia drammatica della pattinatrice Tonya Harding, realizzata nel 2017 negli Stati Uniti. Alla regia c'è Craig Gillespie. Del cast fanno parte Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson. La storia di Tonya è davvero particolare. Dopo una infanzia difficile, le cose sono persino peggiorate. Ma nonostante l'asma, le sigarette e giudici di gara che non l'hanno mai amata, Harding è stata una fantastica pattinatrice. La seconda ad eseguire un triplo axel in una gara ufficiale. Il film racconta la sua ascesa e la sua caduta.

