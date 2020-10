Stasera in tv 22 ottobre, su Iris il film Mr Crocodile Dundee II. La trama

22 ottobre 2020 a

E' Mr Crocodile Dundee II il film in programma stasera in tv, 22 ottobre, su Iris. Inizio alle ore 21.10 per questa commedia-avventura del 1988, produzione statunitense ed australiana. La regia è firmata da John Cornell, mentre nel cast troviamo Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon, Hechter Ubarry e Charles S. Dutton. La trama. Mick Crocodile Dundee a New York si è fatto tanti amici ed è molto popolare. Ma lui e Sue, la reporter, vengono perseguitati dal boss dell'eroina Rico. L'ex marito di Sue, infatti, prima di morire era riuscito a fotografare il covo dei trafficanti e a spedire le immagini alla donna.

