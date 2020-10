Stasera in tv, 19 ottobre, su Rai2 il film Fire Squad: la trama

19 ottobre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 19 ottobre, su Rai2 va in onda il film Fire Squad - Incubo di fuoco (ore 21,20). Pellicola drammatica americana del 2017, regia di Joseph Kosinski, nel cast Josh Brolin, Miles Teller, James Badge Dale e Alex Russell.

La trama: Prescott, Arizona, 2005. Eric e il suo gruppo di pompieri municipali aspira al titolo di "hotshots", la massima categoria americana di vigili del fuoco, l'unica che puo' andare in prima linea a combattere gli incendi piu' gravi. Quando Duane gli presenta la grande occasione, Eric mette insieme la squadra Granite Mountain e recluta anche Brandon, un ex tossicodipendente in cerca di riscatto.

