Stasera in tv, 19 ottobre, scatta la serie The Third Day su Sky Atlantic: attori e trama

Dal 19 ottobre, tutti i lunedì alle ore 21.15, su Sky Atlantic e in streaming su Now tv, ecco The third day un inquietante mistery drama targato Sky e Hbo con Jude Law e Naomie Harris. Nel cast anche Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine. Un’isola affascinante quanto misteriosa, dove nulla è come sembra, per un thriller psicologico in due parti e sei episodi. Nel cast anche Emily Watson, Katherine Waterston e Paddy Considine.

I primi due capitoli sono intitolati Estate e Inverno, di tre episodi ciascuno, il mistery drama segue i viaggi di un uomo, Sam (Law, The Young Pope, The New Pope, Il talento di Mr. Ripley), e una donna, Helen (Harris, Skyfall, Moonlight), che arrivano in momenti diversi su di un’isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni a ogni costo. Due storie - separate ma interconnesse - legate allo stesso luogo, Osea Island.

