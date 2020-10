Samuel Peron a Storie Italiane: "Sei settimane a casa per il Coronavirus. Che emozione ballare con Milly Carlucci" | VIDEO

19 ottobre 2020 a

a

a

A Storie Italiane su Rai1 nella puntata di lunedì 19 ottobre Samuel Peron, maestro di Ballando con le stelle, ha raccontato la sua testimonianza in merito alla sua positività da Coronavirus. Ospite di Eleonora Daniele, il ballerino ha affermato di aver dovuto vivere un periodo davvero complicato: "Sono stato a casa per 6 settimane, il Covid non andava mai via", ha affermato.

Paolo Mengoli, rivelazione a Storie Italiane: "Credevo di avere una figlia, l'ho disconosciuta con la prova del Dna" | VIDEO

Poi la liberazione con il doppio tampone negativo e il ritorno nello show di Milly Carlucci proprio sabato 17 ottobre. Peron ha accompagnato il ballo della stessa conduttrice, protagonista per il "Ballerino per una notte".

"E' stata una grande emozione ballare con lei - ha spiegato ancora Peron - per me lei è stata ed è una maestra televisiva". Per Samuel un ritorno alla normalità dopo un lungo periodo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.