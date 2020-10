Ascolti tv domenica 18 ottobre, L'Allieva vince la serata. Fazio sfiora i 3 milioni e batte Live non è la D'Urso

19 ottobre 2020 a

Rai1 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di domenica 18 ottobre con L’Allieva 3, vista da 4.574.000 telespettatori pari al 21,1%. Subito prima la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, trasmessa sempre su Rai1, è stata vista da 7.418.000 telespettatori con il 26,7% di share.

Che tempo che fa conquista il secondo gradino del podio volando a quota 2.984.000 telespettatori con l’11,4%, mentre Canale5 con Non è la D’Urso ha ottenuto 2.275.000 telespettatori e il 14,5% di share.

A seguire gli altri programmi della serata: su La7 Non è l’Arena (1.700.000 telespettatori, share 6,3% nella prima parte; 850.000 telespettatori, share 5% nella seconda); su Italia1 Una spia e mezzo (1.141.000 telespettatori, share 4,8%); su Rai2 Ncis Los Angeles (1.084.000 telespettatori, share 3,9%) e a seguire Ncis New Orleans (1.040.000 telespettatori, share 4%); su Retequattro Cast Away (817.000 telespettatori, share 3,9%); su Tv8 Masterchef Italia (459.000 telespettatori, share 2,1%); su Nove Ultimo, il Capitano (325.000 telespettatori, share 1,3%).

