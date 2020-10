Stasera in tv, 19 ottobre, torna Report su Rai3: le anticipazioni delle tre inchieste

19 ottobre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 19 ottobre, su Rai3 andrà in onda a partire dalle 21,20 una nuova puntata di Report. Tre le inchieste in scaletta nel programma condotto da Sigfrido Ranucci.

La Capitale Immorale, di Giorgio Mottola con la collaborazione di Norma Ferrara, Federico Marconi, Giovanni De Faveri: dietro allo scandalo dei camici del cognato di Fontana. Report ha scoperto un sistema di potere che da anni avvolgerebbe la Regione Lombardia: appalti truccati, nomine pilotate e infiltrazione della ’ndrangheta. Con interviste e documenti esclusivi l’inchiesta fa luce su nuovi e inediti conflitti di interesse del governatore lombardo. La Pasta del Senatore di Bernardo Iovene: se mangi la pasta del Senatore Cappelli i sintomi quali dolori addominali, gonfiore, etc. si abbattono. La ricerca, pubblicata sulla rivista internazionale Nutrients, in Italia non è stata diffusa. Il committente, la Sis di Bologna, che ha avuto dallo Stato l’esclusiva della vendita del seme in purezza, è stata sanzionato dall’Autorità Garante della Concorrenza per imposizione del vincolo di filiera: imponeva agli agricoltori la consegna di tutto il grano raccolto, anche se a un buon prezzo. Un’altra multa l’ha avuta per discriminazioni e dinieghi di fornitura: avrebbe negato il seme magico ai non iscritti alla Coldiretti. La Sis parla di complotto e di prove false, a rimetterci intanto è la certificazione di una filiera che potrebbe sviluppare un grano benefico tutto italiano. L’amore al tempo del Covid 19 di Antonella Cignarale con la collaborazione di Marzia Amico: la salute sessuale, da 45 anni riconosciuta dall’Oms come aspetto fondamentale per il nostro benessere psicofisico, oggi è minacciata da Covid 19.

